Отказ ЕС сделать Грузию кандидатом в союз объяснили

Политолог Мартынов: Грузия не стала кандидатом в ЕС из-за слабой антироссийской позиции

Грузии отказались предоставить статус кандидата в члены Евросоюза из-за недостаточно антироссийской позиции и нежелания поддерживать санкции, считает политолог Алексей Мартынов. Эти причины он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Грузия не будет вступать в конфликт с Россией ради получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе подчеркнул взаимосвязь участия в специальной военной операции России на Украине и получения статуса кандидата в ЕС. «Они [лидеры Евросоюза] прямо заявили, что Украине из-за войны предоставлен статус кандидата [в члены ЕС]», — сказал он.

«Сам по себе статус кандидата в члены ЕС не дает ничего ни для Грузии, ни для кого-то еще. Кроме, разве что, пиар-эффекта, — заметил Мартынов. — А вот присоединение к антироссийским санкциям было бы фатальным для грузинской экономики, потери которой Евросоюз вряд ли станет компенсировать. Так что и в присоединении страны к антироссийским санкциям сильно сомневаюсь».

Политолог напомнил, что Грузии недвусмысленно намекнули, что стране не предоставляют статус кандидата в члены ЕС из-за «недостаточной русофобии».

«Грузии демонстративно заявили, что она недостаточно антироссийская и не заслуживает членства. При этом позже говоря, что страна неплохо смотрелась бы на пути в НАТО. Вообще, эта история с ЕС и НАТО длится уже не первый год, но мы помним, чем закончилась последняя авантюра Грузии вместе с альянсом. Так что мне кажется, что здравый смысл все же остановит страну от неосторожных действий. И мы видим, что здравый смысл, действительно, возобладает над оголтелой русофобией», — заключил политолог.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.