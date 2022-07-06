Британская разведка назвала Славянск следующей целью ВС России

В MI6 заявили, что следующим крупным сражением в Донбассе станет битва за Славянск

Следующим крупным сражением в Донбассе может стать битва за Славянск. Об этом со ссылкой на MI6 сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«Россия продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью. Что касается севера, Россия перебросила к изюмскому направлению большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск», — говорится в сообщении британской разведки.

По данным MI6, за последнюю неделю Вооруженные силы (ВС) России продвинулись еще на 5 километров по главной трассе E40 от Изюма. Целью российских военных в Британии называют Славянск. Отмечается, что российские силы сейчас сосредоточены в 16 километрах к северу от города. «Учитывая угрозы для города со стороны также Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым противостоянием в сражении за Донбасс», — заключили в MI6.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

Как сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, бойцы ВСУ покинули Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах. Он также отметил, что украинские военные отступали в подконтрольные Киеву Северск, Краматорск и Славянск.