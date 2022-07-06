В Совфеде напомнили Норвегии о правилах денонсации международных соглашений

Сенатор Константин Косачев напомнил Осло о правилах денонсации международных соглашений

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений после заявлений Осло по поводу договора о сотрудничестве в Баренцевом море в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, в данном случае речь идет о «состязательном толковании применимого международного права». «Существует ряд чисто юридических аргументов, обосновывающих обратное», — заявил он.

Так, сенатор напомнил, что каждая страна может как свободно присоединяться к международным договорам, так и прекращать свои обязательства. Если в самом договоре отсутствует процедура денонсации или выхода из него, то применяется Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. Этот документ допускает прекращение договора или приостановление его действия в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной.

Кроме того, в случае нарушения обязательств какой-либо из сторон, другая сторона имеет право на ответные меры. Это отражено в статьях об ответственности государств за международные противоправные деяния, разработанные Комиссией международного права ООН, напомнил политик. «Тот, кто приходит за правосудием, сам должен приходить с чистыми руками», — заключил Косачев.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Однако в норвежском МИД указали, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным.