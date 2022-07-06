Врач раскрыл причины простуды летом

Доктор медицинских наук Хомяков: летом кондиционеры и холодные напитки провоцируют ОРВИ

Причины простуды в жаркое время года раскрыл доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. В пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру», эксперт объяснил, что острые респираторные вирусные инфекции могут провоцировать кондиционеры и холодные напитки.

Эксперт отмечает, что летом часть возбудителей ОРВИ гибнет под воздействием солнечного ультрафиолета, однако полностью их передача от человека к человеку не прекращается и в это время года. Циркуляция респираторно-тропных вирусов сохраняется круглогодично.

По словам Хомякова, летом рискуют заболеть люди с измененным иммунитетом, а также те, кто в течение дня долго работает в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией. Бытовой кондиционер в данном случае не помогает: он не обеспечивает приток чистого воздуха, а из-за перепада температур при переходе с улицы в кондиционируемое помещение вероятность простудиться растет.

Хомяков считает, что вентиляторы безопаснее для здоровья, чем кондиционеры. При работе вентилятора нет перепада температур, и шанс получить ОРВИ минимален. Кондиционеру стоит отдавать предпочтение лишь в тех случаях, когда необходимо поддерживать стабильную температуру в офисе, например, для работы техники.

Кондиционеры могут быть источником бактерий, которые размножаются в конденсате и вызывают поражения дыхательных путей Сергей Хомяков Доктор медицинских наук

Еще одна проблема связана с ледяными напитками, которыми люди охлаждаются в жару. Хомяков советует пить их только небольшими глотками и постепенно. «Следует помнить, что резкий перепад температуры в носоротоглотке может способствовать тому, что имеющаяся флора станет патогенной и вызовет респираторные заболевания. Также холодные напитки ускоряют перистальтику кишечника и способствуют возникновению чувства голода», — объясняет он.

По словам Хомякова, лучше всего с жаждой справляться при помощи теплой чистой воды. Полезен и горячий зеленый чай, который увеличивает потоотделение и таким образом способствует охлаждению организма.

А от мороженого эксперт посоветовал полностью отказаться, так как оно вредно для фигуры. Это связано с тем, что в нем много быстрых углеводов, которые вызывают выброс инсулина, превращающего жир и сахар из мороженого в собственный жир организма.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин дал советы по поведению в жаркую погоду. Людям с повышенным артериальным давлением врач посоветовал находиться в кондиционируемых помещениях.