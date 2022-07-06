Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Банкам разрешили брать деньги за хранение валюты

Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц, пишет РИА Новости.

Подобное решение позволяет кредитным организациям брать с юрлиц деньги за хранение средств. Теперь в договоре вклада или депозита может предусматриваться взимание комиссии, сумма которой может оказаться выше суммы выплачиваемых процентов.

Нормы закона распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

Введение отрицательных ставок для компаний в Центральном банке допускали еще в конце мая. В правительстве законопроект поддержали в июне, подчеркнув, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена
Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили к 8,5 годам за хищения
В России стартовали выборы лучших клиперов
Исландия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной
Отказ ЕС сделать Грузию кандидатом в союз объяснили
На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области
Зерно засосало женщину и ее 13-летнего племянника подобно зыбучим пескам
Госдума приняла закон о наказании за участие в военных действиях против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.