Заподозренного в мошенничестве ректора РАНХиГС отстранили от работы в ВАК

В Минобрнауки сообщили, что ректора РАНХиГС Мау отстранили от работы в ВАК

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, заподозренного в мошенничестве, отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где он занимал пост зампредседателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

По данным министерства, временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии ВАК. Состав комиссии, а также внесение в него изменений утверждается кабмином, говорится в сообщении.

Мау был арестован Тверским судом Москвы 30 июня. Его задержали в этот же день после обысков в кабинетах у него и у других сотрудников РАНХиГС.

Ему вменяется два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек, в котором также обвиняется бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».