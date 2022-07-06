В Кремле ответили на вопрос о визите Папы Римского

Песков заявил, что вопрос о визите Папы Римского должен прорабатываться на высшем уровне

Вопрос о визите Папы Римского Франциска в Россию должен прорабатываться на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, никаких предметных контактов на это счет нет», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

3 мая Папа Римский заявил что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Кремль послание о том, что хочет приехать в Москву.

4 июля понтифик еще раз заявил о своем намерении посетить Россию, отметив, что встреча с Путиным «будет способствовать делу мира». После визита в Москву он планирует отправиться в Киев.