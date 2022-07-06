Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Побывавшая в Париже россиянка позавидовала условиям жизни французских бомжей

Автор блога на «Яндекс.Дзен» удивилась, что бомжам Парижа платят за бездомных собак

Фото: Charles Platiau / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Париже и выяснила, почему на улицах города такое большое количество бомжей. О том, в чем можно позавидовать французским маргиналам, она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь россиянка удивилась, что бомжи получают социальные пособия на содержание бездомных собак. По этой причине каждый француз без постоянного места жительства обязательно заводит по две-три собаки, поскольку они действительно помогают ему выживать на улице. При этом блогерша отметила, что обычные работающие граждане не имеют права на дополнительные выплаты по уходу за животными.

Материалы по теме:
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь» Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
26 мая 2019
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021

Кроме того, путешественница выяснила, что бездомные во Франции могут спать там, где захотят — в том числе на крыльце дорогих бутиков и даже рядом с достопримечательностями, например, у Нотр-Дама. Автор блога призналась, что была шокирована, увидев большое количество палаток бомжей на главных улицах города во время ночной экскурсии по столице. Еще одно условие жизни парижских бездомных — бесплатное питание в специальных столовых.

«Блюда готовят из продуктов, которые супермаркеты или рестораны должны были выбросить из-за непригодности (например, закончился срок). Пожалуй, это лучшая идея, которую могли осуществить в современном обществе, проявляя заботу об окружающей среде и о людях. А французским бомжам и условиям их жизни можно только позавидовать», — подытожила россиянка.

Ранее в июне эта же россиянка назвала три самых переоцененных туристами блюда европейской кухни. Так, во время своего путешествия в Париж она разочаровалась во вкусе знаменитого лукового супа, который назвала «гадким и неприятным», а в Италии ее совершенно не впечатлила паста с каракатицей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил способ снять блокаду с Калининграда
Умер генсек ОПЕК Баркиндо
В России захотели решить проблему «резиновых квартир»
В российском городе произошла вспышка гепатита
Суд взыскал с блогера Била более 2,4 миллиона рублей
Алиханов предложил построить выделенную трассу из России в Калининград
Турагент назвала пять направлений по России для отдыха вдвоем
В Европе усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам
В Совфеде напомнили Норвегии о правилах денонсации международных соглашений
Володин обвинил США в пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.