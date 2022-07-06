Побывавшая в Париже россиянка позавидовала условиям жизни французских бомжей

Автор блога на «Яндекс.Дзен» удивилась, что бомжам Парижа платят за бездомных собак

Российская тревел-блогерша побывала в Париже и выяснила, почему на улицах города такое большое количество бомжей. О том, в чем можно позавидовать французским маргиналам, она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь россиянка удивилась, что бомжи получают социальные пособия на содержание бездомных собак. По этой причине каждый француз без постоянного места жительства обязательно заводит по две-три собаки, поскольку они действительно помогают ему выживать на улице. При этом блогерша отметила, что обычные работающие граждане не имеют права на дополнительные выплаты по уходу за животными.

Кроме того, путешественница выяснила, что бездомные во Франции могут спать там, где захотят — в том числе на крыльце дорогих бутиков и даже рядом с достопримечательностями, например, у Нотр-Дама. Автор блога призналась, что была шокирована, увидев большое количество палаток бомжей на главных улицах города во время ночной экскурсии по столице. Еще одно условие жизни парижских бездомных — бесплатное питание в специальных столовых.

«Блюда готовят из продуктов, которые супермаркеты или рестораны должны были выбросить из-за непригодности (например, закончился срок). Пожалуй, это лучшая идея, которую могли осуществить в современном обществе, проявляя заботу об окружающей среде и о людях. А французским бомжам и условиям их жизни можно только позавидовать», — подытожила россиянка.

Ранее в июне эта же россиянка назвала три самых переоцененных туристами блюда европейской кухни. Так, во время своего путешествия в Париж она разочаровалась во вкусе знаменитого лукового супа, который назвала «гадким и неприятным», а в Италии ее совершенно не впечатлила паста с каракатицей.