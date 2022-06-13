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Часто путешествующая россиянка назвала самые переоцененные блюда в Европе

Автор блога на «Яндекс.Дзен» посоветовала не пробовать луковый суп и пасту с каракатицей

Фото: sheri silver / Unsplash

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, назвали три самых переоцененных туристами блюда. Об этом она рассказала в своем канале «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась россиянка, перед каждой поездкой она выделяет несколько блюд, «которые расхваливают туристы и рекомендуют гиды». Так, во время путешествия в Париж она заказала знаменитый луковый суп и была разочарована — его вкус показался ей «гадким и неприятным». По словам девушки, блюдо популярно преимущественно из-за своей относительной дешевизны и простоты приготовления. Еще одним разочарованием стала паста с каракатицей, которая обошлась автору блога в 30 евро (1,8 тысячи рублей).

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«Горький вкус, неприятная и непонятная консистенция черного цвета, после которой рот как в чернилах. Зря потратила деньги, было жалко. Еще и выглядела неаппетитно, даже не стала фотографировать эту гадость. В общем, лично я не советую вам включать пасту с каракатицей в свой гастромаршрут и уж тем более ехать в Италию ради этого», — описала свои впечатления путешественница.

Третьим переоцененным, по мнению россиянки, блюдом стала голландская селедка, которую подают с луком и соленым огурцом. Так, вкус рыбы девушка описала словами «ничего особенного», удивившись при этом, что даже россияне считают селедку Амстердама лучше отечественной.

Ранее в мае шеф-повар, работающий на рейсах самолетов бизнес-класса, рассказал, что однажды пассажирка обратилась к нему с необычной просьбой: девушка уточнила, может ли повар принять заказ на основное блюдо, чтобы накормить ее плюшевого мишку.

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Дарья Рыбак
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