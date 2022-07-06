Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле раскритиковали травлю дружившей с Путиным экс-главы МИД Австрии

Песков заявил о негативном отношении Кремля к траве экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «плохим симптомом» и показателем нездорового общества отъезд бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, дружившей с Владимиром Путиным, из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле негативно относятся к притеснениям Кнайсль, которая подверглась западной практике отмены. «Совершенно невыносимые условия для нее созданы, такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», — раскритиковал пресс-секретарь президента травлю австрийского политика.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Кнайсль пока не просила поддержки у России.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая работала в «Роснефти», а также имела дружественные отношения с Путиным, покинула страну из-за угроз расправы. Позже политик подтвердила свой отъезд. Кнайсль подчеркнула, что уехала «не по своей воле».

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS
В Запорожской области назвали процент освобожденной территории региона
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции
Умер российский бард Леонид Сергеев
Лабрадор усыновил 15 осиротевших утят
Стало известно о продаже переданного Украине французского оружия России
В Канаде заявили о «выстрелившей» по доллару России
Президент Шри-Ланки рассказал о продуктивной беседе с Путиным
Блогерша показала модную для любого возраста одежду на видео с 60-летней матерью
Следствие запросило заочного ареста российского ученого по делу о растрате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.