В Госдепе США заявили об ожидании повода для встречи Блинкена и Лаврова

Госдеп США: Вашингтон ждет от России повода для встречи Блинкена и Лаврова

Россия должна дать основания для организации встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел (МИД) Сергеем Лавровым. Такое мнение озвучил представитель Госдепартамента США, передает РИА Новости.

По словам американского чиновника, на данный момент Вашингтон не считает подобный контакт уместным. «Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — заявил он.

В мае пресс-секретарь госдепа Нед Прайс оценил вероятность встречи главы МИД России и госекретаря Энтони Блинкена. По его утверждению, в Вашингтоне считают, что время для новых контактов еще не пришло, «равно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», — сказал пресс-секретарь Госдепа.