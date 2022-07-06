Выпуск ремастера GTA IV сорвали

Инсайдеры: Rockstar отменила разработку ремастера GTA IV в пользу GTA VI

Rockstar отменила работу над ремастерами популярных игр. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Tez.

Известный своими прогнозами относительно игр от Rockstar автор заявил, что выход обновленной GTA IV сорвали. Также в компании отказались продолжать работу над ремастером оригинальной Red Dead Redemption. Инсайдер подчеркнул, что информацию о проектах рассказал его надежный источник в студии.

Tez заметил, что в компании приняли решение отложить планы по перезапуску игр в пользу работы над новой частью Grand Theft Auto. Специалист рассказал, что в Rockstar задумали выпустить обновленные версии GTA IV и Red Dead Redemption еще несколько лет назад, однако провал ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas заставил топ-менеджеров фирмы заморозить производство. Тем не менее, Tez полагает, что Rockstar вернется к разработке ремастеров после выхода GTA VI.

В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. В компании рассказали о начале стадии активной разработки GTA VI, однако не стали раскрывать сроков анонса.

В начале июля неизвестные инсайдеры рассекретили ключевые детали о новой игре серии Grand Theft Auto. По их данным, GTA VI будет анонсирована в третьем квартале 2022 года, игра выйдет в конце 2023 года.