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Разработаны микророботы для чистки зубов

ACS Nano: в Пенсильванском университете разработали микророботов для чистки зубов

Фото: Rafael Rocha / Unsplash

Международная исследовательская команда под руководством специалистов из Пенсильванского университета разработала микророботов для чистки зубов без участия рук. Выводы работы описаны в журнале ACS Nano.

Как уточняется, девайс представляет собой структуру из крошечных частиц оксида железа, управляемых с помощью магнитного поля и принимающих щетинообразные и нитеобразные формы для очищения полости рта. Тестирование на моделях и на настоящих зубах показало высокую эффективность. По мнению разработчиков, их устройство упростит процесс чистки зубов, поскольку способно достичь эффекта воздействия щетки, зубной нити и полоскания.

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Елена Апазиди
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