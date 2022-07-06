Разработаны микророботы для чистки зубов

ACS Nano: в Пенсильванском университете разработали микророботов для чистки зубов

Международная исследовательская команда под руководством специалистов из Пенсильванского университета разработала микророботов для чистки зубов без участия рук. Выводы работы описаны в журнале ACS Nano.

Как уточняется, девайс представляет собой структуру из крошечных частиц оксида железа, управляемых с помощью магнитного поля и принимающих щетинообразные и нитеобразные формы для очищения полости рта. Тестирование на моделях и на настоящих зубах показало высокую эффективность. По мнению разработчиков, их устройство упростит процесс чистки зубов, поскольку способно достичь эффекта воздействия щетки, зубной нити и полоскания.

В мае сотрудники Индийского научного института представили нанороботов Theranautilus, созданных для антибактериальной очистки при стоматологических операциях.