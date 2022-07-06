Вертолет и самолет Медведчука передали войскам ВСУ

Конфискованные у семьи Медведчука вертолет и самолет передали войскам ВСУ

У семьи оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука конфисковали вертолет и самолет. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

По данным ведомства, следователи Главного следственного управления Национальной полиции изъяли вертолет и самолет, после чего передали их на нужды войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На данный момент на изъятое имущество политика наложен арест по ходатайству Генеральной прокуратуры страны.

Ранее стало известно, что суд продлил арест Медведчуку до 9 августа. О мере пресечения ходатайствовала Генеральная прокуратура страны.

12 апреля Служба безопасности Украины задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился с середины мая 2021 года.