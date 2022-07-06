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В Россию «хлынули» китайские шины

«Ъ»: поставки шин из Китая в Россию взлетели на 44,7 процента в январе-июне

Фото: Shutterstock

Импорт шин в Россию в первом полугодии взлетел на 28 процентов, до 10,9 миллиона штук, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «Честный знак». В основном они «хлынули» из Китая.

Пик поставок был зафиксирован в марте: за месяц в страну было ввезено 2,3 миллиона шин (на 18,8 процента больше, чем год назад). Тогда в стране остановились крупные шинные производства иностранных брендов — Bridgestone, Continental (позднее был перезапущен), Michelin и Yokohama. В апреле объемы ввоза удвоились, на импорт пришлось 30 процентов.

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В январе-июне поставки из Китая взлетели на 44,7 процента, до 3,8 миллиона штук. При этом отгрузки из Кореи упали на 54 процента, из Японии — на 44,9 процента, из Люксембурга — на 60 процентов, а из Германии — на 42,2 процента. В денежном выражении импорт шин всех видов из Китая за пять месяцев увеличился на 58,9 процента, до 252 миллионов долларов.

Китайские бренды начали захватывать российский рынок. За первое полугодие бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia владеет китайский холдинг HMD Global) стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. Кроме того, президент Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке.

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Платон Щукин
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