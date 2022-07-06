Следственный комитет попросил арестовать трех генералов МВД

СК России попросил арестовать трех генералов МВД по делу о превышении полномочий

Следственный комитет России попросил арестовать трех генералов МВД — Сергея Умнова, Алексея Семенова и Ивана Абакумова, которые являются фигурантами уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«В суд поступили материалы по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — пояснили в суде.

Задержанию высокопоставленных сотрудников МВД предшествовали обыски по делу о злоупотреблениях в использовании средств Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах у задержанных генералов. По данным полиции, совместные мероприятия проводились с участием МВД, ФСБ и сотрудников Следственного комитета России (СКР).