Военный психолог рассказал о провале на тренировке по спасению членов Политбюро

Военный психолог Решетников: для отработки спасения членов Политбюро использовались муляжи

Военный психолог Михаил Решетников рассказал, что в Советском Союзе существовала специальная система спасения членов Политбюро ЦК КПСС.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист раскрыл, что в данную программу подготовки входили в том числе методы психологического воздействия на военнослужащих.

По его словам, в тренировках спецгруппы использовались точные муляжи членов партии — они соответствовали росту и весу политиков. На этих моделях отрабатывалась эвакуация высокопоставленных лиц в специальный бункер в случае атомного нападения. Уточняется, что на операцию отводилось несколько секунд.

«Тренировки были регулярными, и норматив был отработан точно. Но когда втайне от группы спасения по рекомендации психологов в тренировочный центр было завезено несколько десятков литров крови и потрохов с мясокомбината, которыми были обработаны эти муляжи, норматив не только был сорван, но у ряда прошедших специальный отбор и подготовку спасателей началась рвота и так далее», — рассказал Решетников о случае во время психологической подготовки.

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