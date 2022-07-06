В России заявили об ослаблении НАТО после вступления новых стран в альянс

Сенатор Цеков заявил, что НАТО ослабнет после вступления в блок Швеции и Финляндии

НАТО станет слабее после принятия в свой состав Швеции и Финляндии, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» политик предположил, что включение названных стран в состав альянса может затянуться на срок до полугода.

В НАТО убеждены, что блок станет сильнее, если в него вступит Финляндия и Швеция, отметил Цеков. Однако этого не случится, добавил он.

«Они будут сидеть и радоваться, что стали сильными, а на самом деле НАТО станет еще слабее, чем до принятия Финляндии и Швеции в свой состав. Потому что это принятие демонстрирует абсолютную враждебность блока НАТО к России, а враждебность не приводит к большей неадекватности НАТО, чем они хотели бы», — высказался сенатор Совфеда.

Скорость вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависит от Турции, указал Цеков. «Если Финляндия и Швеция выполнят обязательства перед Анкарой очень быстро, то тогда они быстро будут приняты в НАТО. Турция, выдвигая требования перед странами НАТО и Соединенными Штатами Америки, пользуется ситуацией, чтобы получить какие-то дополнительные для себя возможности, в том числе выраженные в каких то материальных вещах. Если Финляндия и Швеция не выполнят условий Турции, то тогда вступление затянется. Может, на два-три месяца, может, на полгода», — подчеркнул политик.

Ранее Турция направила Швеции и Финляндии официальное требование об экстрадиции членов рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

5 июля глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что меморандум, заключенный между Швецией и Турцией для присоединения королевства к НАТО, не предполагает экстрадиции курдов. «В меморандуме нет упоминания о каких-либо списках или цифрах. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки», — сказала она.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.