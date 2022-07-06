Турция официально потребовала экстрадиции членов РПК от Швеции и Финляндии

Турция направила Швеции и Финляндии требование об экстрадиции членов РПК и FETO

Турция направила Швеции и Финляндии официальное требование об экстрадиции членов рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкий минюст.

«Швеции и Финляндии было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO», — заявил министр юстиции Бекир Боздаг.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что меморандум, заключенный между Швецией и Турцией для присоединения королевства к НАТО, не предполагает экстрадиции курдов. «В меморандуме нет упоминания о каких-либо списках или цифрах. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки», — сказала она.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.