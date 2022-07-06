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Суд арестовал предполагаемого заказчика убийства сызранского депутата

Суд арестовал бизнесмена, которому ФСБ сорвала заказ на убийство сызранского депутата

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд Самарского района Самары арестовал на два месяца Вадима Пантюхина, который, как предполагается, заказал убийство сызранского депутата Сергея Иванова; преступление сорвали сотрудники ФСБ и задержали фигуранта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранту предъявлено обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму, а предполагаемый киллер сотрудничал с ФСБ.

Ранее Сергей Иванов, чье убийство предотвратили сотрудники ФСБ, рассказал, что его пытались устранить «криминальные личности», причастные к организации наркотрафика. Иванов уверен, что покушение на него связано с его профессиональной деятельностью. Он заявил, что возглавляет общественную организацию по борьбе с наркотиками, а преступные группы не одобряют его работу. Как отметил российский депутат, он знает имена заказчиков убийства и считает, что они причастны также к изнасилованиям и другим тяжким преступлениям.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства депутата. По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить Иванова. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс в 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по поимке заказчика: Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.

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