Суд арестовал предполагаемого заказчика убийства сызранского депутата

Суд арестовал бизнесмена, которому ФСБ сорвала заказ на убийство сызранского депутата

Суд Самарского района Самары арестовал на два месяца Вадима Пантюхина, который, как предполагается, заказал убийство сызранского депутата Сергея Иванова; преступление сорвали сотрудники ФСБ и задержали фигуранта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранту предъявлено обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму, а предполагаемый киллер сотрудничал с ФСБ.

Ранее Сергей Иванов, чье убийство предотвратили сотрудники ФСБ, рассказал, что его пытались устранить «криминальные личности», причастные к организации наркотрафика. Иванов уверен, что покушение на него связано с его профессиональной деятельностью. Он заявил, что возглавляет общественную организацию по борьбе с наркотиками, а преступные группы не одобряют его работу. Как отметил российский депутат, он знает имена заказчиков убийства и считает, что они причастны также к изнасилованиям и другим тяжким преступлениям.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства депутата. По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить Иванова. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс в 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по поимке заказчика: Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.