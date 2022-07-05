Российский депутат раскрыл заказчиков сорванного ФСБ своего убийства

Сызранский депутат Иванов заявил, что его убийство заказали местные наркоторговцы

Депутат думы Сызрани Сергей Иванов, чье убийство предотвратили сотрудники ФСБ, рассказал, что его пытались устранить «криминальные личности», причастные к организации наркотрафика. Об этом парламентарий заявил телеканалу «360».

По словам Иванова, покушение на него связано с его профессиональной деятельностью. Он напомнил, что возглавляет общественную организацию по борьбе с наркотиками, а преступные группы не одобряют его работу. Российский депутат отметил, что знает имена заказчиков убийства. Они причастны также к изнасилованиям и другим тяжким преступлениям.

Иванов сказал, что пошел на инсценировку своего убийства без страха. В итоге были задержаны организаторы и заказчик.

4 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства депутата. По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить Иванова. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс в 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по изобличению заказчика. Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.