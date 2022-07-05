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Российский депутат раскрыл заказчиков сорванного ФСБ своего убийства

Сызранский депутат Иванов заявил, что его убийство заказали местные наркоторговцы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат думы Сызрани Сергей Иванов, чье убийство предотвратили сотрудники ФСБ, рассказал, что его пытались устранить «криминальные личности», причастные к организации наркотрафика. Об этом парламентарий заявил телеканалу «360».

По словам Иванова, покушение на него связано с его профессиональной деятельностью. Он напомнил, что возглавляет общественную организацию по борьбе с наркотиками, а преступные группы не одобряют его работу. Российский депутат отметил, что знает имена заказчиков убийства. Они причастны также к изнасилованиям и другим тяжким преступлениям.

Иванов сказал, что пошел на инсценировку своего убийства без страха. В итоге были задержаны организаторы и заказчик.

4 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства депутата. По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить Иванова. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс в 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по изобличению заказчика. Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.

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Любовь Ширижик
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