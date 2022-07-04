Раскрыты детали предотвращенного ФСБ заказного убийства депутата из Сызрани

СКР подозревает бизнесмена из Сызрани в организации заказного убийства местного депутата

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства местного депутата, предотвращенного сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая детали готовившегося преступления.

По данным следствия, бизнесмену вменяется организация покушения на убийство по найму депутата городской думы Сергея Иванова, также являющегося вице-президентом Федерации бокса Самарской области.

По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить парламентария. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по изобличению заказчика. Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.