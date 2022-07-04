Киллер раскрыл ФСБ готовящееся заказное убийство депутата

ФСБ предотвратила заказное убийство самарского депутата Иванова, киллер сдал заказчика

Сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова, также являющегося вице-президентом Федерации бокса Самарской области. Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

По данным издания, готовящееся преступление раскрыл спецслужбам освободившийся из мест лишения свободы мужчина. Он получил заказ на устранение народного избранника за 1 миллион рублей, но решил сотрудничать с правоохранителями.

Несостоявшийся киллер назвал силовикам заказчика. Для его задержания ФСБ провела спецоперацию, запустив ложную информацию об убийстве Иванова — его самого спрятали на время.

Спецслужбы отчитались об успешном окончании спецоперации. Другие подробности пока неизвестны.