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Киллер раскрыл ФСБ готовящееся заказное убийство депутата

ФСБ предотвратила заказное убийство самарского депутата Иванова, киллер сдал заказчика

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова, также являющегося вице-президентом Федерации бокса Самарской области. Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

По данным издания, готовящееся преступление раскрыл спецслужбам освободившийся из мест лишения свободы мужчина. Он получил заказ на устранение народного избранника за 1 миллион рублей, но решил сотрудничать с правоохранителями.

Несостоявшийся киллер назвал силовикам заказчика. Для его задержания ФСБ провела спецоперацию, запустив ложную информацию об убийстве Иванова — его самого спрятали на время.

Спецслужбы отчитались об успешном окончании спецоперации. Другие подробности пока неизвестны.

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Любовь Ширижик
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