Россияне собрали 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду

Брошенной таксе-инвалиду из Тюмени пожертвовали более 700 тысяч рублей

Россияне пожертвовали более 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду из Тюмени. Об этом пишет Ura.ru.

История таксы Пино началась в тюменской ветеринарной клинике «Клевер». По словам директора учреждения Анастасии, собаку-инвалида принесла женщина, которая сообщила, что якобы нашла животное в канаве. Когда сотрудники ветлечебницы назвали стоимость лечения Пино, женщина швырнула документы и вышла из клиники, оставив там собаку.

Поскольку такса не могла ходить, она смотрела вслед уходящей хозяйке и жалобно лаяла, но женщина не обращала внимания. Она села в машину и уехала. После того как сотрудники клиники выложили видео случившегося в группу во «ВКонтакте», появилось много желающих помочь брошенной собаке. Тогда клиника начала сбор средств на корм Пино, поскольку лечение было проведено за счет «Клевера».

Итоговая сумма сбора составила 703 198 рублей. По словам Анастасии, полученные деньги будут распределены между приютами, с которыми клиника уже сотрудничала.

Ранее сообщалось, что официантка из США помолилась о помощи, получила на следующий день щедрые чаевые и пожертвовала их церкви. Церковь нуждалась в ремонте кондиционера.