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Россияне собрали 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду

Брошенной таксе-инвалиду из Тюмени пожертвовали более 700 тысяч рублей

Фото: страница «Толстые собаки и цитаты о любви» во «Ветеринарная клиника Клевер»

Россияне пожертвовали более 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду из Тюмени. Об этом пишет Ura.ru.

История таксы Пино началась в тюменской ветеринарной клинике «Клевер». По словам директора учреждения Анастасии, собаку-инвалида принесла женщина, которая сообщила, что якобы нашла животное в канаве. Когда сотрудники ветлечебницы назвали стоимость лечения Пино, женщина швырнула документы и вышла из клиники, оставив там собаку.

Поскольку такса не могла ходить, она смотрела вслед уходящей хозяйке и жалобно лаяла, но женщина не обращала внимания. Она села в машину и уехала. После того как сотрудники клиники выложили видео случившегося в группу во «ВКонтакте», появилось много желающих помочь брошенной собаке. Тогда клиника начала сбор средств на корм Пино, поскольку лечение было проведено за счет «Клевера».

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Итоговая сумма сбора составила 703 198 рублей. По словам Анастасии, полученные деньги будут распределены между приютами, с которыми клиника уже сотрудничала.

Ранее сообщалось, что официантка из США помолилась о помощи, получила на следующий день щедрые чаевые и пожертвовала их церкви. Церковь нуждалась в ремонте кондиционера.

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Евгения Черкасова
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