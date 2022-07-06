Финляндия арестовала сотни российских вагонов

Reuters: Финляндия арестовала не менее 800 российских грузовых вагонов из-за санкций

С момента утверждения санкций Евросоюза из-за ввода российских войск на территорию Украины Финляндия арестовала не менее 800 российских грузовых вагонов. Об этом со ссылкой на данные финского оператора перевозок VR Group сообщает Reuters.

По данным службы судебных приставов Финляндии, заморозка активов коснулась десятков российских и белорусских компаний и физических лиц. В их число вошли и транспортные фирмы с активами на сумму не менее 82 миллионов евро.

В настоящее время на территории страны находятся около пяти тысяч российских вагонов. В комментарии агентству представитель компании заявила, что те из них, что не попали под арест, VR хотела бы вернуть в Россию как можно скорее. Потребности в них больше нет, так как Финляндия резко сократила грузооборот после санкций ЕС в отношении российского угля.

Между тем возврат может быть осложнен значительным профицитом парка, который наблюдается в России. По данным «Ведомостей», по состоянию на июнь в стране скопилось около 180 тысяч неиспользуемых грузовых вагонов. Значительная часть из них простаивает на путях общего пользования, затрудняя движение других составов. В целом порожними остаются более половины из 1,2 миллиона вагонов.

Такая ситуация связана с сокращением объемов грузоперевозок, возникшим из-за западных санкций, а также значительным числом новых вагонов, которые поступили в распоряжение операторов в последние годы. Сильнее всего от такого профицита страдают операторы перевозок. Стоимость аренды вагона упала с апреля в несколько раз.

Перенаправление грузовых потоков в восточном направлении, на которое пришлось пойти из-за конфликта с Западом, обострило проблему пропускной способности Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали). Постпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев оценил потери из-за несвоевременной модернизации маршрутов в 1,5 триллиона рублей. Год назад для ускорения работ к ним начали привлекать заключенных и студентов местных вузов.

