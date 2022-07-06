Россияне назвали плюсы работы на удаленке

ВЦИОМ: россияне ценят в удаленной работе возможность заниматься домашними делами

Россиянам стала больше нравиться удаленная работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, описанные в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

82 процента респондентов отметили удобство удаленной работы, а 62 процента видят в ней больше плюсов, чем минусов. Достоинства и недостатки удаленки назвали равнозначными 29 процентов работающих граждан. Семь процентов видят в такой организации труда только отрицательные стороны.

Согласно результатам опроса, россияне ценят в удаленной работе возможность заниматься домашними делами — так ответили 85 процентов участников опроса. Эффективность работы из дома оценили 65 процентов респондентов (год назад так ответили лишь 45 процентов), 59 процентов россиян считают, что на дому удобнее организовывать рабочий процесс.

Доля тех, кому удаленка доставляла дискомфорт, сократилась. Например, об удлиненном рабочем дне сообщили лишь 35 процентов работников. Годом ранее такой ответ давали 43 процента опрошенных.

В ходе опроса стало ясно, что удаленку ценят и стремятся перейти на такой формат работы всего 10 и 14 процентов россиян соответственно. При этом каждый третий считает идеальным совмещение работы дома и в офисе.

Привычный формат работы из офиса остается самым востребованным: ходить на работу хотят 49 процентов работников.

Ранее врач Василий Сериков назвал болезни, которые возникают из-за переработки. Людям, которые слишком много работают, грозят болезни сердца и другие проблемы со здоровьем.