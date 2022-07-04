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Врач назвал возникающие из-за сверхурочной работы болезни

Врач Василий Сериков: сверхурочная работа грозит проблемами со здоровьем

Фото: Unsplash

Людям, которые слишком много работают, грозят болезни сердца и другие проблемы со здоровьем, утверждает заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Врач назвал болезни, возникающие из-за сверхурочной работы, особенно при сменном графике. Это повышенное давление (гипертония), ишемическая болезнь сердца, неврологические расстройства и заболевания опорно-двигательного аппарата.

«Длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма, — говорит Сериков. — Сокращение времени отдыха даже в отдельные недели будет оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма».

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Эксперт добавил, что Трудовой кодекс предусматривает снижение рисков для организма во время работы. По его словам, 40-часовая рабочая неделя утверждена как раз для того, чтобы сократить вред, причиняемый здоровью. Именно поэтому на особенно опасных производствах ее, как правило, делают еще короче.

Ранее психолог Елена Перминова рассказала, как нужно правильно отдыхать. Она пояснила, что в отпуск нужно отправляться, когда человек начинает чувствовать утомление, а не усталость.

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Вера Владзиевская
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