Психолог раскрыла россиянам правила хорошего отдыха

Психолог Перминова посоветовала для хорошего отдыха менять привычный темп жизни

Людям, которые хотят набраться сил и зарядиться новой энергией, необходимо прекращать работать еще до того, как организм начинает сигнализировать об усталости и утомляемости. Такие правила хорошего отдыха раскрыла россиянам психолог Елена Перминова, передает URA.RU.

Психолог объяснила, что надо отдыхать заранее, то есть когда человек почувствует только «утомление, а не усталость». По ее словам, россиянам для эффективного отдыха также стоит изменить привычный темп жизни и деятельность.

Помимо этого, как сказала специалист, надо выяснить, какой вид отдыха подходит каждому человеку. При этом психолог уточнила, что «идеальный отдых» — это совмещение физической, эмоциональной и умственной активности. Главное, чтобы такие перерывы в работе происходили периодически.

В заключение Перминова сказала о необходимости чередования разных видов отдыха. Например, если человек работает в офисе, то стоит сделать так, чтобы «поработало тело, а голова расслабилась», и наоборот, пояснила она.

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