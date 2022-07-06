В России разрешат специальные меры в экономике для военных операций за рубежом

Госдума приняла закон об обеспечении проведения операций вооруженных сил РФ за рубежом

Государственная дума приняла закон, который наделяет российское правительство полномочиями по введению специальных мер в сфере экономики. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

(по вопросу обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации)», документ опубликован на сайте ГД.

Как указывалось в пояснительной записке к документу, в условиях проведения «контртеррористических и иных операций» за рубежом, в том числе начавшейся в феврале военной операции на Украине, «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами».

Чтобы оперативно удовлетворить подобные нужды, особенно в условиях санкций, потребуется «временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях)», а также дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, сказано в комментариях к проекту.

В первом чтении законопроект приняли 5 июля, внесен в Госдуму он был 30 июня.