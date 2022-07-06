В России разрешат специальные меры в экономике для военных операций за рубежом
Государственная дума приняла закон, который наделяет российское правительство полномочиями по введению специальных мер в сфере экономики. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(по вопросу обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации)», документ опубликован на сайте ГД.
Как указывалось в пояснительной записке к документу, в условиях проведения «контртеррористических и иных операций» за рубежом, в том числе начавшейся в феврале военной операции на Украине, «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами».
Чтобы оперативно удовлетворить подобные нужды, особенно в условиях санкций, потребуется «временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях)», а также дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, сказано в комментариях к проекту.
В первом чтении законопроект приняли 5 июля, внесен в Госдуму он был 30 июня.