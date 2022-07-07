Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

25-летняя девушка рассказала об отношениях с мужчиной на 25 лет старше нее

Daily Mirror: девушка пожаловалась на приставания мужчин из-за ее отношений с 50-летним

Фото: Heather Mount / Unsplash

Жительница Балтимора, США, рассказала об отношениях с мужчиной на 25 старше нее и пожаловалась на приставания мужчин в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mirror.

Три года назад друг 25-летней бренд-менеджера Саманта Стинчкомб устроил ее на работу в ресторан, принадлежавший 50-летнему Билли Хьюзу. В первый месяц работы девушки Хьюз отсутствовал, но как только он появился в заведении, они сразу же нашли общий язык. Стинчкомб не смутило, что мужчина был на 25 лет старше нее.

Вскоре у них начались романтические отношения. Они признают, что поначалу сталкивались с трудностями в общении из-за того, что принадлежат к разным поколениям, но у влюбленных получилось разобраться с недопониманием. Семьи Стинчкомб и Хьюза приняли их выбор, но паре с разницей в возрасте все равно приходится сталкиваться с осуждением. По словам девушки, ей нередко предлагают стать содержанкой и обвиняют в том, что она живет с Хьюзом ради денег.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Девушка утверждает, что у нее никогда не было отношений лучше, чем с Хьюзом. «Это самые счастливые и здоровые отношения, которые у меня когда-либо были. Мы оба — цельные личности, знающие себе цену и понимающие, как именно нам хочется, чтобы нас любили», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо 27-летняя Сидни Дин вышла замуж за отца парня, с которым встречалась в школе, и не пожалела. Дин познакомилась с будущим мужем Полом, когда училась в шестом классе и встречалась с его сыном.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Состояние Абэ ухудшилось во время транспортировки в больницу
В Японии назвали «варварским» нападение на экс-премьера Абэ
Полиция задержала укравших деньги у матери погибшего на Украине военного россиян
Участница конкурса красоты доказала хейтерам натуральность своих ягодиц
Вертолет с российскими школьниками экстренно сел на камчатский вулкан
Российские выпускники рассказали о массовых случаях списывания на ЕГЭ
Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику стрип-клуба
Российские хакеры выложили новые данные сотрудников украинской разведки
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Стали известны подробности о совершившем покушение на бывшего премьера Японии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.