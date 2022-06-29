27-летняя девушка стала мачехой бывшего парня и не пожалела

Daily Mail: в Огайо девушка вышла замуж за 51-летнего отца бывшего парня и не пожалела

В американском штате Огайо 27-летняя девушка вышла замуж за отца парня, с которым встречалась в школе, и не пожалела. Об этом сообщает Daily Mail.

Сидни Дин познакомилась с будущим мужем Полом, когда училась в шестом классе и встречалась с его сыном. Когда юношеский роман прекратился, Дин продолжила общаться с семьей бывшего возлюбленного и проводила много времени с его отцом.

Сначала взаимоотношения Дин и Пола были дружескими, но когда девушке исполнилось 16 лет, они переросли в романтические. В 2016 году пара поженилась, и Дин стала мачехой своего бывшего парня.

Американка признается, что на пути к настоящей любви было много взлетов и падений. Особенно трудно было налаживать отношения с родственниками и друзьями, которые были против отношений пары. Однако спустя время родителям Дин пришлось смириться с ее выбором, а ее мать смогла по-настоящему поладить с Полом.

Дети мужчины не сразу приняли его молодую избранницу, но все изменилось после того, как он попал в аварию, и члены семьи сплотились вокруг него. Дин поддерживала детей возлюбленного, а те, в свою очередь, помогали ей.

«Я бы хотела, чтобы люди поняли, что пары с разницей в возрасте могут по-настоящему любить и заботиться друг о друге», — сказала американка и заключила, что Пол — лучший муж, о котором можно только мечтать.

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