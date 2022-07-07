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После убийства 18-летней жительницы Балашихи заведено дело

СКР возбудил дело после обнаружения в подмосковной Балашихе убитой 18-летней девушки
Начало событий в новости За убийство 18-летней в Подмосковье разыскивается 42-летний блогер

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи приступили к поиску причастного к убийству 18-летней девушки, чье тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в подмосковной Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 5 июля родственница пришла в квартиру дома в микрорайоне Железнодорожный, потому что девушка перестала выходить на связь. Там она нашла тело погибшей.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также были проведены допросы и назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и биологическая экспертиза.

Ранее 7 июля сообщалось, что разыскивается 42-летний блогер, пообещавший убить ее в рамках пранка. Убитая Софья проживала с начинающим блогером Славой П. в квартире матери. Женщина не жила с ними, но принуждала Софью съехать и найти работу.

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Любовь Ширижик
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