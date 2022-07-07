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За убийство 18-летней в Подмосковье разыскивается 42-летний блогер

За убийство 18-летней в Подмосковье разыскивается 42-летний блогер, обещавший убить ее

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По подозрению в убийстве 18-летней девушки в подмосковном Железнодорожном разыскивается 42-летний блогер, пообещавший убить ее в рамках пранка. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, убитая Софья проживала с начинающим блогером Славой П. в квартире матери. Женщина не жила с ними, но принуждала Софью съехать и найти работу. За три дня до обнаружения тела мать Софьи поссорилась с ней и ее мужчиной, в итоге они заблокировали родственницу в переписке и выключили телефоны. Тело дочери она обнаружила, когда приехала проведать пару.

Со слов женщины, Софья познакомилась со Славой в конце минувшего года. Он нигде не работал. В какой-то момент он заявил Софье, что убьет ее — это была часть пранка, мужчина хотел раскрутиться как блогер в скандальном амплуа «сутенера» и «насильника», просил девушку написать на него фейковое заявление в полицию. Когда Софья решила с ним расстаться, мужчина слил в сеть ее интимные видео. Позже девушка все же помирилась с ним за какое-то время до своей гибели.

Ранее стало известно, что в подмосковном Железнодорожном жестоко убили 18-летнюю девушку, ее убийцу ищут; на теле жертвы правоохранители насчитали 15 ножевых ранений.

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Леонид Микуляк
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