В российском городе появились баннеры «Аляска наша!»

Жители Красноярска рассказали о появлении в городе баннеров «Аляска наша!»

Жители Красноярска рассказали о появлении в городе баннеров с надписью: «Аляска наша!». Об этом сообщается в Telegram-канале «Сибирьмедиа».

Россияне допустили, что билборды могли изготовить и установить «по заказу». В свою очередь начальник управления пресс-службы губернатора и Красноярского края Сергей Зыблев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что власти к этому отношения не имеют.

Чиновник подчеркнул, что ничего не знал об установке баннеров с противоречивой надписью. «Первый раз слышим об этом. Эту информацию узнали от вас», — заверил Зыблев.

Позже выяснилось, что билборды разместил красноярский завод прицепов «Аляска». В организации пояснили, что делали ставку на «патриотичный ход».

Баннеры про Аляску заметили в городе сразу после выступления спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который накануне намекнул США, что Россия может «вернуть» этот регион. По словам Володина, американцам важно помнить об этом призыве, прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.