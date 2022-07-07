Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе появились баннеры «Аляска наша!»

Жители Красноярска рассказали о появлении в городе баннеров «Аляска наша!»

Фото: Telegram-канал «@сибирьмедиа»

Жители Красноярска рассказали о появлении в городе баннеров с надписью: «Аляска наша!». Об этом сообщается в Telegram-канале «Сибирьмедиа».

Россияне допустили, что билборды могли изготовить и установить «по заказу». В свою очередь начальник управления пресс-службы губернатора и Красноярского края Сергей Зыблев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что власти к этому отношения не имеют.

Чиновник подчеркнул, что ничего не знал об установке баннеров с противоречивой надписью. «Первый раз слышим об этом. Эту информацию узнали от вас», — заверил Зыблев.

Позже выяснилось, что билборды разместил красноярский завод прицепов «Аляска». В организации пояснили, что делали ставку на «патриотичный ход».

Баннеры про Аляску заметили в городе сразу после выступления спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который накануне намекнул США, что Россия может «вернуть» этот регион. По словам Володина, американцам важно помнить об этом призыве, прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера
Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей
Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши
Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов
Преемник Марка Захарова отреагировал на свое назначение
Тренер-мем жестко высказался о будущем российского футбола
В Госдуму внесли проект о новом выходном в России
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.