Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин порассуждал об Аляске словами «России есть, что возвращать»

Володин призвал США задуматься, поскольку «России есть, что возвращать, к примеру, Аляску»

Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Соединенные Штаты должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску». С таким рассуждением выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его мнению, США важно помнить об этом призыве, прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев на пленарном заседании Госдумы в среду, 6 июля, сообщил, что было инициировано протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

В ответ на это спикер нижней палаты российского парламента вспомнил об Аляске. «Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. <...> Прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — сказал Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску в дискуссии с журналистом CNN по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Петр I возвращал и укреплял российские территории, в том числе заложил Санкт-Петербург. По его мнению, на долю современной России также выпало «укреплять и возвращать».

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена
В России недосчитались новостроек
«Газпром» ответил на решение Австрии отобрать газохранилище
В России стартовали выборы лучших клиперов
Впервые отдохнувшие на отечественных курортах россияне поделились впечатлениями
Янукович призвал сограждан определиться с желанием продолжить воевать
Отказ Венгрии от поставок оружия Украине объяснили
Госдума разрешила засекретить данные о размере золотого запаса России
Amazon заподозрили в ущемлении соперников
Володин порассуждал об Аляске словами «России есть, что возвращать»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.