Володин порассуждал об Аляске словами «России есть, что возвращать»

Володин призвал США задуматься, поскольку «России есть, что возвращать, к примеру, Аляску»

Соединенные Штаты должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску». С таким рассуждением выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его мнению, США важно помнить об этом призыве, прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев на пленарном заседании Госдумы в среду, 6 июля, сообщил, что было инициировано протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

В ответ на это спикер нижней палаты российского парламента вспомнил об Аляске. «Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. <...> Прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — сказал Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску в дискуссии с журналистом CNN по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Петр I возвращал и укреплял российские территории, в том числе заложил Санкт-Петербург. По его мнению, на долю современной России также выпало «укреплять и возвращать».