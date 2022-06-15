Захарова пошутила про Аляску в беседе с журналистом из США

Представитель МИД Захарова пошутила про Аляску в дискуссии с журналистом CNN по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску в ходе беседы с журналистом из США о ситуации на Украине. Ее слова передает РИА Новости.

По информации агентства, в ходе брифинга дипломата на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обозреватель CNN Фредкрик Пляйтген задал ей вопрос о ситуации на Украине и словах российского президента Владимира Путина. Речь шла о фразе главы государства про Петра I и возвращении Россией земель — журналист уточнил, не является ли это нарушением международного права.

В ответ Захарова напомнила корреспонденту прецеденты с Косово и вторжением США в Ирак, а также незаконное присутствие американской армии в Сирии. «Задайте с таким же пафосом вопрос об этом в Госдепартаменте», — призвала она.

В ходе дискуссии она напомнила о событиях в Донбассе, на которые Запад восемь лет не обращал внимания. «Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — сыронизировала она в конце беседы.

Ранее Путин напомнил, что Петр I возвращал и укреплял российские территории, в том числе заложил Санкт-Петербург. По его мнению, на долю современной России также выпало «укреплять и возвращать».