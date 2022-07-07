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Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Ему также вменили убийство жителя Красноярска в 1998 году. Жертвой преступления стал криминальный авторитет Владимир Филиппов, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, с 1 января 1997-го по 19 июня 2002 года Быков единолично руководил преступным сообществом. Он организовал в 1998 году убийство 48-летнего красноярца.

Быков свою вину не признает.

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В августе 2021 года присяжные признали его виновным в организации убийств в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. На основании вердикта суд приговорил Быкова к 13 годам колонии общего режима.

В феврале 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение еще по одному уголовному делу: согласно версии следствия, Быков в 2004 году планировал убить 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова. Злоумышленник пообещал своему знакомому 50 тысяч долларов за расправу, но когда в январе 2005 года в центре города был убит Неколов, киллер получил лишь 10 тысяч долларов за «работу». По поручению Быкова в ноябре 2004 года было совершено покушение на бизнесмена Андрея Грабовского, но он выжил.

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Любовь Ширижик
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