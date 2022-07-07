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Политолог объяснила недовольство Джонсоном

Политолог Годованюк: Джонсон уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам Британии
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с «Известиями» объяснила недовольство премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которого члены кабмина призывают уйти в отставку.

Как отметила политолог, недовольство Борисом Джонсоном среди его однопартийцев продолжает расти, и отставки министров — большой вызов для него. Она напомнила, что после «патигейта» отставок не было, поскольку в нем был замешан не только Джонсон — штраф должен был заплатить канцлер казначейства Риши Сунак и другие коллеги по правительству.« Сейчас тори вопрос о "патигейте" отвели несколько в сторону, ситуация затихла, но очень скоро возник новый скандал», — заметила Годованюк.

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При этом, как указала специалист, недовольство премьером не ограничивается лишь его вовлеченностью в громкие скандальные истории. Годованюк обратила внимание на то, что Джонсона также обвиняют в том, что он, увлекшись внешней политикой, уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам, в частности падению уровня жизни британских граждан.

«Вероятно, на следующие очередные выборы, которые запланированы на 2024 год, Консервативная партия пойдет уже с новым лидером, потому что во главе с Борисом Джонсоном она может это голосование проиграть», — заключила Годованюк.

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

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Марина Совина
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