Названа истинная причина нежелания Бориса Джонсона уходить в отставку

Daily Mirror: отставка Бориса Джонсона сорвет пышное празднование годовщины его свадьбы

Источники в Консервативной партии Великобритании назвали истинную причину, объясняющую нежелание Бориса Джонсона уходить в отставку с поста временно исполняющего обязанности премьер-министра страны. Об этом сообщает Daily Mirror.

Источники издания утверждают, что Джонсон хочет остаться на посту временно исполняющего обязанности премьер-министра и лидера консерваторов, чтобы отметить годовщину своей свадьбы в правительственной резиденции Чекерс в Бакнгемшире. Преждевременная отставка может сорвать пышное празднование, которое он готовит.

Джонсон тайно заключил брак с Кэрри Джонсон в мае 2021 года в Вестминстерском соборе. На церемонии присутствовали всего несколько гостей. Затем они отпраздновали свадьбу на Даунинг-стрит, но из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, на мероприятии было всего 30 гостей.

По информации Daily Mirror, торжество, запланированное на 30 июля, должно стать намного более масштабным и роскошным, чем скромное бракосочетание год назад. Два источника издания сообщили, что на вечеринку Джонсона в Чекерс приглашено множество родственников и гостей супругов. Такое использование резиденции вызывает недовольство у его коллег. «Это национальное достояние, а не его личный загородный дом. Джонсоны должны поступить достойно и найти другое место», — возмутился один из инсайдеров.

Союзники Джонсона в Консервативной партии, в свою очередь, опровергли подобные теории и заявили, что политик хочет остаться исполняющим обязанности премьер-министра «из чувства долга перед страной, пока не будет определен новый лидер».

Борис Джонсон покинул пост премьер-министра 7 июля. Такое решение он принял после волны отставок членов британского кабинета министров. Джонсон продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока не будет выбран новый лидер Консервативной партии.

Позднее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что поиск нового премьер-министра Великобритании может занять два-три месяца. При этом она допустила, что уже в понедельник Джонсона могут сместить и с должности временно исполняющего обязанности премьера, заменив на другого чиновника.