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Генпрокурор Британии захотела занять место Джонсона

ITV: генпрокурор Британии Браверман захотела выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера

Фото: John Sibley / Reuters

Генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, и не исключила, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на его пост. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ITV.

«Я действительно думаю, что премьер-министру пришло время уйти в отставку», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, Браверман заверила, что нахождение на этой должности было бы для нее «величайшей честью». «Поэтому, да, я попробую», — пояснила Браверман.

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

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Марина Совина
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