Стало известно о дате выборов на пост премьер-министра Британии

Sky News: выборы нового премьера и лидера правящей партии Британии состоятся в октябре

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после заявления об отставке продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре этого года. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Председатель верховного комитета Консервативной партии Грэм Брэйди заявил, что новый лидер будет выбран к партийной конференции, которая состоится в октябре этого года. Сообщается, что финальное решение об отставке Джонсона последовало после ухода в отставку Мишель Джонсон, которую Джонсон назначил министром образования 5 июля. Таким образом, Джонсон пробыла на посту лишь 36 часов, и затем подала прошение о снятии полномочий.

О решении Джонсона уйти с поста премьер-министра из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства стало известно утром 7 июля. СМИ сообщили, что соответствующее заявление и обращение к нации будет опубликовано в течении ближайших нескольких часов.