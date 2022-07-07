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Кремль заявил о широком правительственном кризисе в Великобритании

Пресс-секретарь Песков заявил о широком правительственном кризисе в Великобритании

Фото: Jessica Taylor / UK Parliament / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию в Великобритании на фоне слухов о скорой отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона широким правительственным кризисом. О его заявлении сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом работы российских властей.

Ранее Песков отреагировал на отставку Джонсона. Он отметил, что британский премьер очень не любит Россию, Москва его тоже не любит. «Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — уточнил он.

7 июля стало известно, что Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По его утверждению, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

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Сергей Истомин
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