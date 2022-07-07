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Посетившая пляжную страну туристка случайно привезла кровососущих мух в чемодане

Шотландку покусали кровососущие мухи, которых она случайно привезла из Испании в чемодане

Фото: Vinicius R. Souza / Shutterstock

Шотландская туристка, вернувшаяся с девичника подруги из Испании, пожаловалась на укусы и волдыри на теле от маленьких мошек, которых она случайно привезла домой в игрушках-сувенирах для детей. Об этом пишет Daily Record.

Как рассказала 42-летняя Дениз Келли, в последний день пляжного отпуска в Бенидорме ее укусило какое-то насекомое — женщина почувствовала сильную боль в ноге, а во время обратного рейса в родную страну у нее началась тошнота и расстройство кишечника. Сразу по прилете шотландка посетила врача, который выписал ей антибиотики и отправил домой.

При распаковке чемодана женщина заметила маленьких мошек, а на следующий день небольшие стайки летали по всей квартире. Подросшие мухи начали кусаться — на теле Келли появилось несколько укусов с волдырями. Поискав информацию в интернете, шотландка поняла, что случайно привезла опасных насекомых в своем чемодане: укусы кровососущих мух рода Simulia вызывают различные инфекции, которые в тяжелых случаях могут привести к госпитализации.

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«Я не знаю, как они могли попасть в мой багаж. Я привезла игрушки с водой для своих детей — пластиковые яйца, в которых "вылупляются" динозаврики». Думаю, что мухи могли отложить свои личинки внутри», — призналась Келли.

В настоящее время женщина и двое ее детей живут у друзей, пока жилищная инспекция дезинфицирует ее квартиру. Туристка продолжает принимать антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты для лечения волдырей от укусов. Келли пожаловалась, что лечение может затянуться на несколько недель, сейчас она с трудом ходит.

Ранее в июне пассажир бизнес-класса, летевший рейсом авиакомпании American Airlines из Франкфурта в Даллас, обнаружил в еде мух. Как рассказал турист, под пищевой пленкой салата, который ему подали на борту, шевелились маленькие мухи — при этом бортпроводник не извинился, а всего лишь отшутился и предложил другое блюдо.

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Дарья Рыбак
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