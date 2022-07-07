В России выявили 3359 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 3359 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3359 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 451 810. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 7 июля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3150.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1272. За этот же период 3178 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 880 191.