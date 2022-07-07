Европейцам предрекли сокращение потребления топлива без российского газа

Экономист Бирюков: без российского газа Европе придется сокращать потребление топлива

К зиме Европе необходимо заполнить хранилища газом, и быстрее всего это получится сделать при помощи российских трубопроводов, считает старший аналитик «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. Без российского газа европейцам придется сокращать потребление топлива, предположил он в беседе с «Лентой.ру».

«Танкеры и поставки сжиженного газа в целом на сегодняшний день не являются определяющими факторами для энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе», — высказался Бирюков.

Начало работы плавучих терминалов в Германии и поставки на них ожидаются лишь в следующем году, указал специалист. «Более актуальна в преддверии предстоящей зимы способность заполнить хранилища с помощью газа из российских трубопроводов», — считает он.

По его словам, если технические работы на «Северном потоке-1» затянутся, Европе будет нечем заместить выпадающие объемы. «В этом сценарии глубина энергетического кризиса будет во многом зависеть от способности стран Европы сократить потребление топлива», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план действий в чрезвычайной ситуации — в случае полной остановки поставок газа из России. Документ планируют обнародовать во второй половине июля.

Европейские страны также запускают собственные экстренные планы по укреплению энергобезопасности, так как поставки российского газа в регион сократились на 60 процентов. В намерения ряда государств — в частности, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Австрии — входит нормирование потребления газа и переход на альтернативное топливо — уголь.