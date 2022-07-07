Популярная пляжная страна отложила выдачу виз россиянам из-за наплыва туристов

Визовые центры Греции принимают заявки на визы на даты поездок до 21-24 июля

В визовом центре Греции заявили о переносе части записей на подачу документов из-за большого наплыва желающих посетить эту популярную пляжную страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно уведомлению, генконсульство Греции принимает заявки только на ближайшие даты поездок — до 21 июля при подаче в визовые центры Москвы и до 24 июля при подаче в регионах. Кроме того, по данным некоторых источников АТОР, в три раза и более ограничено количество слотов для подачи документов от туроператоров.

«В консульстве сейчас пытаются понять, как работать. У них нехватка персонала, поэтому обслуживаются в первую очередь те, кто вылетает в ближайшие дни. Возможно, им будет придан какой-то дополнительный персонал, что поможет наладить процесс работы», — объяснили АТОР представители туриндустрии.

Специалисты также отметили, что ограничения могут вызвать трудности с подачей документов на визы туристов, которые путешествуют большой компанией или семьей.

Ранее в июле Греция была названа самым подорожавшим средиземноморским направлением для летнего отдыха. По оценке испанской компании Mabrian Technologies, стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд здесь увеличилась в сравнении с допандемийным годом на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.