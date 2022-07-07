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Спорт

Тренер-мем жестко высказался о будущем российского футбола

Тренер Александр Григорян заявил, что изоляция российского футбола продлится долгие годы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян жестко высказался о будущем российского футбола. Его слова приводит «Матч ТВ».

55-летний специалист, который руководит женским ЦСКА, высмеял тех, кто ждет окончания изоляции отечественного футбола в ближайшие несколько лет. По его мнению, российские команды и сборные не вернутся к выступлениям на международном уровне в такой короткий срок, а отстранение затянется на долгие годы.

Также Григорян, имеющий репутацию тренера-мема, обратил внимание на низкий уровень мастерства российских игроков. «Посмотрите позиции наших игроков и тренеров. Для игроков самым главным является игра и премиальные, тренировка им на хрен не нужна. Развиваться они не хотят», — подчеркнул Григорян.

Григорян известен эпатажем во время общения с журналистами, некоторые его высказывания стали мемами в интернете. Так, в мае 2017-го, будучи наставником «Анжи», тренер дал странное интервью перед матчем 26-го тура чемпионата страны с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские команды и сборные из турниров под своей эгидой. Таким образом, участники чемпионата России лишились возможности выступать в еврокубках, а сборная страны отрезана от официальных матчей и турниров на международном уровне.

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Николай Костюков
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