Сомнолог предложила эффективные способы побороть бессонницу

Сомнолог Черкасова: побороть бессонницу помогают нормализация сна и отказ от переедания

Бессонница нарушает психику человека и приводит к депрессии. Об этом в разговоре с News.ru сообщила кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова.

«В случае с бессонницей качество жизни начинает портиться практически сразу. Начинает рассеиваться наше внимание и понижается способность к обучению», — заявила сомнолог. По ее словам, спустя несколько месяцев такого состояния, может начаться депрессия и прочие проблемы с психикой. «Если бессонница продолжается на протяжении более пяти лет, то тут может развиться ишемическая болезнь сердца, а также повышается риск инфарктов и инсультов», — говорит она.

Черкасова предложила несколько эффективных способов, помогающих побороть проблемы со сном. Она рекомендует начать с нормализации сна. «Стараться ложиться и вставать в одно и тоже время. В том числе стоит отказаться и от пересыпания в выходные дни. Может помочь и отказ от кофеиносодержащих напитков и отказ от переедания», — объяснила Черкасова.

Не менее эффективным средством для борьбы с бессонницей, по ее словам, является спорт. «Обязательно стоит заняться физическими нагрузками, пять-шесть раз в неделю, хотя бы 30–40 минут в день. Все вышеперечисленное прекрасно помогает людям, которые только начали испытывать проблемы со сном», — заключила она.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали продукты, помогающие крепче спать. Специалисты советует употреблять перед сном пищу, содержащую мелатонин.