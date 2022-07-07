Россияне бросились брать ипотеку на один тип жилья

«Этажи»: спрос россиян на льготную ипотеку на новостройки за неделю вырос на 87 процентов

В июле 2022 года россияне бросились брать льготную ипотеку на новостройки — спрос на этот тип кредитов за первую неделю месяца вырос на 87 процентов относительно средних показателей мая. Такие данные приводят аналитики федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

Относительно средних значений июня, по данным аналитиков, спрос в первую неделю июля оказался выше на 40 процентов. Доля сделок с квартирами на первичном рынке с привлечением заемных средств выросла до 62 процентов, в мае этот показатель находился на уровне 57 процентов.

«Спрос на ипотеку с господдержкой продолжает расти, ставки стартуют от 5,99 процента, но есть и субсидированные ставки от 0,01 процента. При этом помимо новостроек заемщики активно интересуются покупкой по льготным ипотечным программам и загородного жилья», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Эксперт отметила высокую активность ипотечников и на вторичном рынке жилья. В июне среди всех заявок на ипотеку 69 процентов клиентов планировали покупку готового жилья, 7 процентов — загородной недвижимости и 24 процента — квартиры в новостройке. При этом в мае доля заявок на готовое жилье была на уровне 54,8 процента.

«Активность в сегменте вторичного жилья сейчас вполне оправдана, поскольку в нем произошла максимальная просадка этой весной, что привело к снижению спроса в целом по рынку — собственники не могли продать свои объекты, чтобы приобрести новое жилье. Сейчас ставки на вторичном рынке снизились, собственники делают хороший дисконт, и это разогревает весь рынок», — пояснила Решетникова. По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем спрос на рынке продолжит восстанавливаться, а ближе к осени может увеличиться число частных инвесторов в жилье.

Ранее специалисты раскрыли причину возобновления популярности ипотеки в России. По словам главы Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, на это повлияло снижение ставки по льготной программе до 7 процентов годовых, а также более лояльное отношение банков к заемщикам.