Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о времени выступления уходящего в отставку Джонсона

Sky News заявил об объявлении премьером Британии Джонсоном своей отставки в 14:00 мск

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который собирается уйти в отставку на фоне многочисленных скандалов, собирается выступить с заявлением около полудня (14:00 мск). Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня премьер-министр выступит с обращением к стране», — сказал один из источников издания на Даунинг-стрит.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
В России будут строить многоэтажки из дерева
Эндокринолог назвала главные ошибки при похудении
Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей
Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши
Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов
Россиянам назвали подешевевший в два раза продукт
Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера
Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
В Госдуму внесли проект о новом выходном в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.