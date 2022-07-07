Стало известно о времени выступления уходящего в отставку Джонсона

Sky News заявил об объявлении премьером Британии Джонсоном своей отставки в 14:00 мск

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который собирается уйти в отставку на фоне многочисленных скандалов, собирается выступить с заявлением около полудня (14:00 мск). Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня премьер-министр выступит с обращением к стране», — сказал один из источников издания на Даунинг-стрит.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня.